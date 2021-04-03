Украина

Эмил Карас дал комментарий о подготовке команды к матчу УПЛ.

Центральным поединком 20-го тура украинской Премьер-лиги стане встреча между Александрией и киевским Динамо.

Ассистент Мирчи Луческу Эмил Карас прокомментировал процесс подготовки команды к важному матчу.

"Физические кондиции покажет игра в Александрии. Мистер эти два дня усиленно работал со всей командой, потому что возвращение из сборной в родной клуб всегда оставляет определенный след. Это объединение игроков сборных и тех, кто остался в клубе, всегда проходит нелегко, и сейчас очень важно вернуться в наш чемпионат, к нашим реалиям и как можно лучше подготовиться к следующей игре.

За кем следил тренерский штаб во время паузы? В основном это сборная Украины, помимо неё ещё Жерсон играл за Люксембург. Конечно, мы смотрели матчи, переживали за наших футболистов и за сборную. Это естественно и нормально.

Команда готовится, сейчас все соперники сложные, все знают, что Александрия — крепкий орешек и особенно у себя дома. Мы готовимся, настраиваемся, анализируем. Все как всегда. Мистер старается не упустить ни один нюанс в плане подготовки к этой встрече, а особенно важна психологическая подготовка игроков.

В связи с тем, что поздняя весна, все поля не в очень хорошем состоянии, но одинаковые условия будут для всех. Я думаю, что для соперника это более родное поле, раз они там играют, тренируются", — приводит слова Караса официальный сайт киевлян.

Матч Александрия — Динамо пройдет в воскресенье, 4 апреля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.