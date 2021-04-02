Украина

Клуб получил латвийскую лицензию для создания.

Киевское Динамо создаст свой телеканал Dynamo Kyiv TV. В конце марта регулятор внес его в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

Канал получил иностранную лицензию а именно латвийскую. Телеканал будет вести круглосуточное вещание в разных качествах — HD и SD. Его представила компания Поверхность-инвест.

"Мы представим канал на территории Украины и занимаемся его адаптацией на украинский язык. Также помогаем партнерам из Латвии с продакшеном на территории Украины. Мы хотели получить лицензию на весь мир, потому что канал ориентируется на разные страны.

Планируется, что он будет вещать в странах Балтии, Беларуси, Молдове. Он будет интересен для бывших граждан Украины, которые переехали в Австралию, Канаду, США, Израиль, Испанию и тому подобное. Владелец Dynamo Kyiv TV — иностранная компания, ведь в канал инвестировали компании из Латвии и Швейцарии. И, конечно, сам клуб".

Динамо введет в систему токенизацию

"Клуб будет выставлять на тендер права на следующий сезон. Все каналы и платформы смогут предоставить свои предложения. Будут ли это эксклюзивные трансляции, будет зависеть от политики продажи прав и тех предложений, которые поступят. Как во всем мире. И если не будет хороших предложений со сторонних вещателей, то клуб может решить транслировать матчи в платном телевидении. Но, повторяю, права стоит выставлять для всех" — рассказал руководитель группы компаний Поверхность-инвест Виктор Самойленко в интервью Detector Media.

Отмечается, что ТК кроме спортивных трансляций будет показывать и развлекательные проекты и спортивный кинопоказ. Торговая марка Фаворит будет снимать проекты с участием семей футболистов Динамо.

Также возможна покупка различных спортивных турниров, иностранных футбольных лиг. В эфире будут трансляции игр молодежного и основного состава Динамо. Что касается чемпионата Украины, то компания с инвесторами рассматривает возможность участия в таких тендерах в будущем.

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