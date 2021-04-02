Украина

Ковалевский клуб не устроили условия сделки.

Динамо в минувшее зимнее трансферное окно хотело подписать Дениса Антюха из Колоса на правах арендного соглашения.

Об этом рассказал президент ковалевцев Андрей Засуха в эфире Вацко Live.

Колос не устроил формат сделки — клуб был готов продать своего нападающего за сумму в районе 800 тысяч — миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий провел 20 поединков, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что ранее Андрей Засуха прокомментировал инцидент с Евгением Селезневым на зимнем тренировочном сборе, когда звездный нападающий отправился домой.