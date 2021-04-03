Украина

Бразилец теперь будет составлять конкуренцию подрастающему поколению дончан.

Напомним, что решением тренерского штаба донецкого Шахтера было переведение бразильского полузащитника Тайсона в дублирующий состав из-за нарушения дисциплины во время матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, когда игрок отказался выходить на замену. Также, стоит отметить, что футболист получил финансовое наказание от клуба в виде штрафа в размере половины от месячной зарплаты.

Теперь же, спустя паузу на матчи национальных сборных, бразилец приступает к работе уже в составе Шахтера U21, которым предстоит в ближайшее время провести домашний поединок против одногодок из полтавской Ворсклы.

При этом, матч в Счастливом на поле Княжей Арены Тайсон начнет в стартовом составе.



Шахтер U21: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Вакула, Хромей, Тайсон, Чирук.

Запасные: Кемкин, Эгбуджо, Рудавский, Гуров, Микитишин, Свитюха, Библик, Векленко.

Трансляция поединка, который состоится 3 апреля и начнется в 11:00 по киевскому времени, пройдет на клубном телеканале Шахтера — Shakhtar TV.