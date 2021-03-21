Украина

Бразилец отказался пойти на разминку и выходить на замену в матче с Ромой.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон, как оказалось, бы не только переведен в дубль "горняков" накануне матча УПЛ против Львова, но и подвергнут другим дисциплинарным взысканиям. Об этом сообщает YouTube-канал Бомбардир.

По информации источника, 33-летний бразилец будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты.

Также отмечается, что футболист не горит особым желанием выступать в дубле, так что возможно, больше мы не увидим его выступления в Украине. Действующий контракт Тайсона рассчитан до лета нынешнего года.

Ранее стало известно, что Тайсон отказался пойти на разминку и выходить на поле на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

Сам Тайсон уже успел обсудить эту информацию с бразильской прессой.