Украина

Наставник Миная покинул свой пост.

Главный тренер Миная Василий Кобин подал в отставку, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На этой неделе состоялась встреча Кобина и президента клуба Валерия Пересоляка, по итогам которой стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

В качестве наставника Миная Кобин провел 55 матче, выиграл с клубом Первую лигу, вывел команду в полуфинал Кубка Украины а также добыл первые победы в УПЛ.

Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей тренерской работе. Сообщается, что сменщик Кобина будет назван позже.

На сегодняшний день команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.