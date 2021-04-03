Украина

Вашему вниманию ключевые моменты матча чемпионата Украины.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь в домашнем матче одержал минимальную и результативную победу над Ингульцем со счетом 4:3.

Счет в матче был открыт в компенсированное время к первому тайму, когда Бондаренко реализовал пенальти. В начале второго тайма "азовцы" удвоили свое преимущество в счете усилиями того же Бондаренко, но затем за две минуты дважды пропустили. Авторами голов стали Плохотнюк и Коваленко.

Через семь минут Бондаренко реализовал еще один пенальти и оформил хет-трик, а спустя те же семь минут Стасюк вновь удвоил преимущество хозяев. Гости ответили лишь результативны ударом Шевцова, который также точно пробил с одиннадцатиметровой отметки.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Мариуполь — Ингулец 4:3

Голы: Бондаренко, 45+3 (с пенальти), 47, 60 (с пенальти), Стасюк, 67 — Плохотнюк, 52, Коваленко, 53, Шевцов, 88 (с пенальти)

Мариуполь: Кудрик — Меличенко (Кирюханцев, 46), Быков, Чоботенко, Меличенко (Драмбаев, 85) — Танковский (Сагуткин, 85), Мишнев — Очеретько (Кащук, 73), Бондаренко (Чех, 68), Топалов — Кулаков

Ингулец: Малыш — Балан, Салем, Семенко, Квасный — Запорожец (Чайковский, 73), Кучеренко — Шишка, Щедрый (Коваленко, 46), Бартулович (Козак, 46) — Плохотнюк (Шевцов, 73)

Предупреждения: Танковский, Чех, Мишнев, Кудрик, Кирюханцев — Квасный, Бартулович, Семенко, Балан