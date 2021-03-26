Украина

Бывший рефери высказался о работе итальянского специалиста.

Бывший украинский арбитр Иван Бондарь рассказал о своих показаниях по делу о нарушениях этики и честной игры главы судейского корпуса Лучано Лучи.

"Стоит сказать, почему я сделал это заявление. Это было уже не в первый раз. Во-первых, ради справедливости. Меня зацепило поведение Лучи, как он выражается, унижает людей. Я приложил скриншоты и написал первое письмо о грубых нарушениях кодекса этики и честной игры, о поведении, морали и так далее. В ответ я ничего не получил.

В августе я обратился во второй раз, написал уже более конкретно: пригласите меня на заседание комитета, чтобы заслушать меня и задать вопросы. Тоже не было никакого ответа. Только где-то в сентябре меня пригласил Баранка, вместе с переводчиками они выслушали меня. Мы общались в течение получаса, мне задавали, как мне показалось, провокационные вопросы. Все сводилось к тому, что, может, я виноват, не скандалил ли я с Лучи. За все это время ни одного конфликта у меня не было, ни одного вопроса по моему поведению и морали. Отвечают: "Может, это все-таки вы? На вас столько писем пришло".

Также Бондарь признался, что Лучано Лучи позволял себе оскорблять украинских арбитров.

"Я был на всех семинарах УПЛ с 2013 года. Пьерлуиджи Коллина никогда не позволял себя кого-то оскорблять, даже экспертов. А Лучи позволял. Не говорю, что он поливал прямо всех, но поливал всех журналистов, экспертов, он их называет псевдоэкспертами. Какими бы они не были – это бывшие арбитры, заслуженные люди, футболисты, тот же Владислав Лупашко, Сидорчук и так далее.

Непосредственно на семинарах говорил: "Вы – банановая республика". Перед возобновлением Первой лиги президента Ингульца Александра Поворознюка называл колхозником, свинопасом и комбайнером. Были и жесты непристойные. Во время семинара ом мог сесть спиной к нам и почесать свое достоинство. Я могу подписаться под каждым словом.

Может, он так самоутверждался. Может, получал моральное удовлетворение, выражаясь так. Даже при Коллине, когда он выходил, Лучи говорил: "Я вам не Коллина, я вам задницы надеру". Не подбирал выражения на семинарах. Переводчики говорили, что не будут переводить, это непереводимое слово. Иногда они переспрашивали: "Лучано, точно?" – "Да, переводи". Иногда он их вынуждал", — сказал Бондарь в интервью Профутбол Digital