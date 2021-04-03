Украина

Главный тренер азовцев дал комментарий после матча.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь в домашнем матче одержал минимальную и результативную победу над Ингульцом со счетом 4:3.

Главный тренер азовцев Остап Маркевич прокомментировал победу своей команды.

"По горячим следам трудно давать конструктивный анализ, так как было очень много событий. Игра получилась насыщена моментами. Нам нужно было реализовывать то преимущество, которое у нас было. Ингулец — хорошая боевая команда. Но я считаю, что у нас было преимущество. Реализуй мы моменты в первом тайме, нам было бы легче. Имея преимущество в два мяча, нам не следовало пропускать те необязательные мячи. Но против нас играла хорошая команда, которая также стремилась к победе. И мы знали, что для Ингульца сегодняшний матч имел большое значение.

Я рад, что при счете 2:2 ребята продолжили играть в свой футбол, и мы добились заслуженной победы. Мы оказались в очень непростой ситуации и эта победа для нас очень важна.

Поле на стадионе имени В.С.Бойко со временем должно стать таким же как и в Харькове. Но ему нужно время. Иначе мы его просто испортим. Плюс погодные условия в этом году не способствуют росту травы. Посмотрим, как будет. Нашему полю еще нужно время. На таком газоне, какой был сегодня в Харькове, играть одно удовольствие", — приводит слова Маркевича официальный сайт азовцев.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Ингулец.