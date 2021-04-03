Украина

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Украины.

В 20-м туре УПЛ Мариуполь в Харькове примет своего соседа по турнирной таблице — Ингулец.

Мариуполь — Ингулец

Суббота, 3 апреля, 14:00. Харьков, ОСК Металлист. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Мариуполь и Ингулец перед очной встречей пребывают на соседних ступеньках турнирной лестницы, следовательно, и задачи перед ними стоят схожие. Руководствуясь принятыми стереотипами, этот поединок можно назвать "матчем за 6 очков", хотя и стоит учитывать, что градус напряженности для обеих команд не так уж высок.

Ни Ингулец, занимающий 9-е место (19 очков), ни Мариуполь, идущий 10-м (18), вряд ли смогут замахнуться на путевку в еврокубки. Куда более реальной является угроза быть вовлеченным в непосредственную борьбу за выживание, но и здесь, учитывая преимущество над аутсайдером в 6 и 5 очков соответственно и то, как "часто" набирают очки потенциальные конкуренты, то нервничать пока не стоит.

В то же время Ингулец, набравший неплохой ход в последних турах (если победу над Минаем и ничью с Колосом сенсациями точно не назовешь, то выигрыш у Александрии приятно удивил), наверняка захочет продолжить в том же духе. А Мариуполь, для которого нынешний сезон стал экстремальным из-за проблем с домашним стадионом (вот и сейчас азовцы примут гостей в Харькове), постарается вспомнить, как это — выигрывать в УПЛ.

Накануне матча главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко сообщил о некоторых кадровых проблемах в его команде. Ингулец не сможет рассчитывать на Дениса Васина, а также на одного из основных защитников, который выпал из "обоймы" в четверг. Называть его тренер не стал, чтобы не облегчать тактическую подготовку коллеге-сопернику.

Что касается Остапа Маркевича, то он остался доволен тем, что вызванные в молодежную сборную Кащук, Драмбаев, Очеретько и Бондаренко получили достаточную игровую практику, за что поблагодарил Руслана Ротаня и его тренерский штаб.

С тем, что из-за травмы надолго выбыл из состава Мариуполя Сикан, тренерский штаб команды смирился.

Интересные факты

– Команды провели между собой 4 официальных матча: 1 победа Мариуполя, 2 ничьи и 1 победа Ингульца.

– Мариуполь во всех матчах против Ингульца забивает по одному мячу.

– Поединок станет 300-м домашним для Мариуполя в УПЛ.

– Безвыигрышная домашняя серия Мариуполя в чемпионате составляет 7 матчей: 2 ничьи и 5 поражений.

– Беспроигрышная серия Ингульца в УПЛ составляет 3 матча: 2 победы и 1 ничья.

– Ингулец не пропускает в чемпионате на протяжении 276-ти минут.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Васин — Сикан.

прогноз 1:1

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