Украина

Специалист рассказал об игре с полтавчанами.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу клуба над полтавской Ворсклой в рамках УПЛ (0:2).

"Я доволен игрой команды. У каждого игрока нашей команды, как и всегда, была определенная задача на поле, и все ее правильно выполнили. В первом тайме мы создали несколько моментов и один трансформировали в гол. Дважды попали в штангу, Соломон выходил один на один с вратарем".

"Во втором тайме забили еще один мяч. Полностью доминировали в игре. На очень сложном газоне противостояли сложному сопернику и смогли добиться полностью заслуженной победы. Очень важна была хорошая энергия на поле, и это сегодня присутствовало вместе со всеми качествами".

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"Я хочу, чтобы все мои футболисты были готовы выступать в каждом матче. К сожалению, такого нет. Еще вчера мы потеряли Тете и Матвиенко. Нет Исмаили, Хочолавы, многих игроков, которые были в течение сезона.

Иногда они выпадают либо из-за травм, либо из-за COVID-19. Очень нестабильный сезон. Но когда футболисты возвращаются, это не может не радовать", — цитирует Каштру пресс-служба клуба.