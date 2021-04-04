Футболисты не доиграли поединок.
Игорь Пердута, УПЛ
04 апреля 2021, 22:50
В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде обыграл полтавскую Ворсклу со счетом 0:2.
Защитник полтавчан Игорь Пердута и полузащитник Оливье Тилль не доиграли данный поединок из-за повреждений.
После матча стал известен характер травм футболистов. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер Юрий Максимов.
"У Пердуты перелом ребра. У Оливье тоже проблема – сотрясение вроде бы и нос тоже… Футболисты выпадают. Это для нас очень большая потеря", — сказал специалист.
Видео голов и обзор матча Ворскла — Шахтер можно смотреть на Football.ua.
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