Украина

Футболисты не доиграли поединок.

В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде обыграл полтавскую Ворсклу со счетом 0:2.

Защитник полтавчан Игорь Пердута и полузащитник Оливье Тилль не доиграли данный поединок из-за повреждений.

После матча стал известен характер травм футболистов. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер Юрий Максимов.

"У Пердуты перелом ребра. У Оливье тоже проблема – сотрясение вроде бы и нос тоже… Футболисты выпадают. Это для нас очень большая потеря", — сказал специалист.

Видео голов и обзор матча Ворскла — Шахтер можно смотреть на Football.ua.

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