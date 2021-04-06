Украина

Ряд украинских игроков засветились на баталиях так называемых республик.

КДК УАФ открыл дело против 26 украинских футболистов, которые приняли участие в матчах за команды из так называемых ЛНР и ДНР. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В составе сборной ДНР принимали участие девять украинцев, которые сыграли товарищеский матч со сборной так называемой Республики Абхазия 25 сентября 2020 года в городе Сухуми, Грузия.

Еще 17 игроков выступили за команду Восток-уголь из ЛНР на турнире Лига братских народов, который проходил в декабре в Сухуми.

Все футболисты, имена которых указаны на сайте УАФ, до 8 апреля должны предоставить письменные объяснения относительно своего участия в этих матчах, которые наносят ущерб имиджу украинского футбола.

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