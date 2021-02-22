Украина

Ряд украинских игроков попали на карандаш из-за выступления в футболках самопровозглашенной республики.

Служба безопасности Украины обратилась к УАФ и сообщила, что некоторые граждане Украины, которые зарегистрированы в информационной базе УАФ, принимали участие в матчах в составе команды Восток-уголь из так называемой ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Отмечается, что эта команда выступала на турнире Лига братских народов-2020 среди команд непризнанных республик в Абхазии. Это происходило с 8 по 12 декабря.

Комитет этики и честной игры УАФ начал проверку по футболистам, которые принимали участие в поединках за Восток-уголь. При этом УАФ дала время до 2 марта, чтобы они дали письменные объяснения своему поступку, который портит имидж украинского футбола.

В список футболистов от УАФ попали Сергей Асьмаев, Марко Белавин, Сергей Жарий, Андрей Ткачев, Владислав Рябчинский, Александр Варванин, Александр Майборода, Роман Коновалов, Алексей Яковленко, Алексей Еремин, Сергей Циндрик, Иван Рудницкий, Вячеслав Бебенин, Сергей Дрыга, Евгений Наумов, Михаил Захаров и Иван Зубахин.

Ранее сообщалось, что УАФ предоставили две недели на объяснение языкового конфликта в матче ПФК Львов — Колос.