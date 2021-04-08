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Процесс строительства академии ФК Рух Львов, glavcom.ua
08 апреля 2021, 13:04
Как сообщает ресурс Варта1, ночью 7 апреля произошел пожар на территории футбольной академии львовского Руха.
Источник возгорания находился внутри ивент-холла, который находится в процессе возведения.
Ориентировочная площадь повреждений составила 300 кв. м кровли, а предварительной причиной пожара правоохранительные органы называют короткое замыкание.
Каких-либо данный о пострадавших в ходе пожара не сообщается.
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