Украина

Новосозданный спортивный объект несет первые серьезные убытки.

Как сообщает ресурс Варта1, ночью 7 апреля произошел пожар на территории футбольной академии львовского Руха.



Источник возгорания находился внутри ивент-холла, который находится в процессе возведения.

Ориентировочная площадь повреждений составила 300 кв. м кровли, а предварительной причиной пожара правоохранительные органы называют короткое замыкание.

Каких-либо данный о пострадавших в ходе пожара не сообщается.

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