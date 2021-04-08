В полуфинальных матчах сыграют Динамо, Агробизнес, Заря и Александрия.
Александрия - Заря, ФК Александрия
08 апреля 2021, 18:59
УАФ на своем официальном сайте опубликовала расписание полуфинальных поединков Кубка Украины.
Напомним, в полуфинальных матчах примут участие три команды УПЛ — Динамо, Александрия и Заря, а также Агробизнес из Первой лиги.
Полуфиналы Кубка Украины (21 апреля)
16:00 Агробизнес — Динамо — Тернополь — Городской стадион
18:30 Александрия — Заря — Александрия — КСК Ника
Отметим, что финал Кубка Украины пройдет в Тернополе 12 мая.
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