Украина

В полуфинальных матчах сыграют Динамо, Агробизнес, Заря и Александрия.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала расписание полуфинальных поединков Кубка Украины.

Напомним, в полуфинальных матчах примут участие три команды УПЛ — Динамо, Александрия и Заря, а также Агробизнес из Первой лиги.

Полуфиналы Кубка Украины (21 апреля)

16:00 Агробизнес — Динамо — Тернополь — Городской стадион

18:30 Александрия — Заря — Александрия — КСК Ника

Отметим, что финал Кубка Украины пройдет в Тернополе 12 мая.

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