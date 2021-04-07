Украина

По просьбе сборной Украины, последний тур УПЛ будет проведен 9 мая.

Большинство клубов украинской Премьер-лиги согласилось завершить сезон на одну неделю ранее запланированного срока по просьбе сборной Украины. Об этом сообщает телеканал Футбол.

Таким образом, предпоследний тур чемпионата Украины будет проведен 5 мая, а последний — 9 мая, вместо изначального запланированной даты — 16 мая.

Окончательно футбольный сезон для страны закроет финальный матч Кубка Украины, который пройдет 12 мая.

Напомним, Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года и до этого времени, команда Андрея Шевченко намерена провести три контрольных матча — против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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