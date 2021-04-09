Украина

Коуч — о предстоящей игре против "горняков".

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич дал свой комментарий касаемо предстоящего матча против донецкого Шахтера в УПЛ.

"У нас есть план. Есть и запасной план – план В, возможно, и С. Но футбол очень непредсказуемый, поэтому существуют разные схемы, тактические заготовки. Есть некоторые наработки.

Из любой ситуации есть выход. Это как раз шанс молодым ребятам проявить себя. Наверное, будут очень рады этому.

На фоне такого соперника всегда интересно проверить свои возможности, аспекты футбольные, которые удалось добыть", — сказал специалист в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Мариуполь сыграет против Шахтера 10-го апреля в 14:00 по киевскому времени.

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