Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и донецкий Шахтер.

Двадцать первый тур украинской Премьер-лиги начнется поединком на НСК Олимпийский, в котором Мариуполь выступит домашней стороной в региональном дерби против донецкого Шахтера.

Остап Маркевич, ввиду особенностей контрактных соглашений у арендованных у "горняков" футболистов, был вынужден выставить крайне экспериментальный состав в оборонительной формации в пять защитников. Игровую практику за "взрослую" команду по этой причине удалось получить таким исполнителям, как Иван Кошкош, Родион Кулиев, Илья Ухань и Мирослав Трофимюк.

Со стороны Луиша Каштру, после удачного поединка против полтавской Ворсклы (2:0), наблюдаем лишь одну замену в стартовом составе — место Марлоса на правом фланге атаки займет Тете.

Мариуполь: Гальчук — Меличенко, Чоботенко, Сагуткин, Быков, Стасюк — Кошкош, Кулиев, Петерман, Ухань — Трофимюк.

Запасные: Кудрик, Царюк, Шушко, Тищенко, Козыцкий, Плакса.



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Майкон, Степаненко, Алан Патрик — Тете, Мораес, Соломон.