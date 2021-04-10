Украина

Футболист рассказал об очередной победе.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграло Днепр-1 (2:0)

Один из мячей киевлян забил защитник Виталий Миколенко. Футболист оценил игру в Днепре.

"Эмоции положительные. Снялось напряжение после гола, потом удаление у соперника и было полегче. В первом тайме соперник был посвежее, но во втором тайме полегче вскрывать оборону".

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"Борьба за титул? Мы не смотрели на то, что дальше Шахтер, а были сосредоточены на Днепре-1, который хорошо начал вторую часть сезона. Я думаю, сегодня еще порадуемся, а завтра будем готовиться к Шахтеру", — цитирует Миколенко ПроФутбол Digital.

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