Футболист рассказал об очередной победе.
ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФК ДИНАМО КИЕВ
10 апреля 2021, 20:12
В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграло Днепр-1 (2:0)
Один из мячей киевлян забил защитник Виталий Миколенко. Футболист оценил игру в Днепре.
"Эмоции положительные. Снялось напряжение после гола, потом удаление у соперника и было полегче. В первом тайме соперник был посвежее, но во втором тайме полегче вскрывать оборону".
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"Борьба за титул? Мы не смотрели на то, что дальше Шахтер, а были сосредоточены на Днепре-1, который хорошо начал вторую часть сезона. Я думаю, сегодня еще порадуемся, а завтра будем готовиться к Шахтеру", — цитирует Миколенко ПроФутбол Digital.
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