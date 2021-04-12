Центрбек Динамо получил травму после отмашки соперника в матче против Днепра-1.
Илья Забарный, ФК Динамо Киев
12 апреля 2021, 01:24
В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Динамо одержало уверенную победу над Днепром-1, центральный защитник киевского клуба Илья Забарный получил повреждение.
В одном из эпизодов соперник отмахнулся от 18-летнего украинца, попав рукой в нос. Несмотря на то, что Забарный доиграл поединок до конца, после его завершения футболисту потребовался медицинский осмотр.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", у Забарного выявили смещение костей носа, поэтому потребовалось провести репозицию, а после наложить на нос фиксирующую повязку.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Днепр-1 — Динамо Киев вы можете на Football.ua.