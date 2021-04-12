Украина

Форвард Олимпика высказался о поражении от Колоса в матче чемпионата Украины.

В заключительном поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос одержал победу над Олимпиком со счетом 2:1.

Нападающий донецкого клуба Ибрагим Каргбо, права на которого принадлежат киевскому Динамо, поделился эмоциями от результата данного противостояния неоднозначным постом в соцсетях.

"Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы никогда не прекратим сражаться за победу", — написал Каргбо-младший в своем Instagram.

Стоит отметить, что Ибрагим Каргбо стал автором единственного гола донецкого клуба в этом поединке. Смотреть видео голов и обзор матча Колос — Олимпик вы можете на Football.ua.

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