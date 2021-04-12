Украина

28-летний хавбек отпраздновал юбилей в минувшем туре чемпионата Украины.

В заключительном поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос одержал победу над Олимпиком со счетом 2:1.

Нельзя не отметить, что в данном противостоянии принял участие полузащитник донецкого клуба Руслан Бабенко, который провел на футбольном поле все 90 минут.

Для 28-летнего украинца матч против Колоса стал 100-м в рамках чемпионата Украины.

Помимо Олимпика, за который он провел 16 встреч, Руслан Бабенко также успел поиграть в УПЛ за каменскую Сталь – 9 матчей, Днепр — 11, Волынь — 18, Зарю – 18 и Черноморец – 28.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпик — Колос вы можете на Football.ua.