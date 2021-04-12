Украина

Наставник Олимпика высказался о поражении в матче с Колосом.

В заключительном поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос одержал победу над Олимпиком со счетом 2:1. Главный тренер донецкого клуба Юрий Калитвинцев поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы ожидали такой матч. Нацеливали ребят, что будет много борьбы. Большую часть времени они выдержали этот натиск. К ним претензий быть не может, потому что они сделали все и все силы оставили на футбольном поле. Мы готовились к этому, но не выдержали в конце".

"Удаление Экры? Человек, который подвержен эмоциям, открыт перед врагом. Не буду говорить ему, что это эмоции. Это нарушение игровой дисциплины".

"Подкосили ли поражения команду? Очень тяжело, что не можем выиграть. Профессиональный спорт – это игра на результат. Результата нет. Как из этого выходить? Считаю, что только за счет мужского характера. У нас было 5 поражений подряд, ребята не пали духом. Они отдаются полностью. Очередное поражение… В раздевалке была тишина, это естественно. Выход довольно простой. Нужно хотя бы одно очко зацепить. Это лучшее лекарство. Как это сделать? Есть проблемы у нас. Но впереди достаточно много игр. Голову опустить мы не позволим".

"Если кто-то не верит в свои силы и команды в целом, то они должны быть честны перед собой. Но я вам скажу за полтора месяца работы с этими ребятами: характер у них есть. Может, другого чего-то нет, но характер есть. Постараемся преодолеть то, где мы сейчас оказались", — приводит слова Калитвинцева официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Колос — Олимпик вы можете на Football.ua.

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