Украина

Наставник Колоса высказался о победе в матче с Олимпиком.

В заключительном поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги Колос одержал победу над донецким Олимпиком со счетом 2:1. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы переигрывали соперника. Это было видно по инициативной игре, по игре первым номером. Олимпик хорошо сработал на контратаке и нам пришлось отыгрываться. Мы потом еще больше прибавили. Я очень доволен нашей реакцией на пропущенный мяч. В первом тайме мы создали достаточно моментов, во втором — до пенальти были моменты. После этого как немного растерялись. Слава Богу, что забили этот гол с углового. У нас не было моментов, это, думаю, психология, когда давит результат. По большому счету мы контролировали игру. Пусть не обижается Олимпик. Возможно, они другого мнения".

"Я не скажу, что я доволен заменами. Можно отметить Диму Хлебаса, который после долгого перерыва проявил себя — создал несколько моментов, заработал пенальти. А все остальные — растворились на поле. Сегодня замены вышедших суетливи. Так, вышел наш воспитанник Сорокин, но у него мало времени было. Все остальные мне не понравились".

"Милько? Он наслаждается каждым днем. Он по характеру тот футболист, которому каждую тренировку в радость. Когда ты молодой — тебе сборы в тягость, а в 35 лет — в радость, потому что понимаешь, что, возможно, это последнее собрание. Футболисты в таком возрасте с правильным характером и правильном подходом наслаждаются моментом".

"Не екнуло ли сердце, когда Денис Костышин пробивал пенальти? Не успело. Я знал, в какой угол он будет бить. Он пробил плохо. Он всегда бьет низом в один или другой угол. А здесь мяч поднялся... Задоя Динамо пробил качественно, но Бойко потащил пенальти. Это фортуна. Редко кто пробивает пенальти качественно. У нас был Жека Селезнев — это мастер. Он выполняет очень качественно, бьет по вратарю. Он мастерски это делает, от него это не заберешь".

"Днепр-1? Все знают, как у нас игры. У нас всегда на эмоциях игры. Днепр-1, Ворскла, Александрия и Динамо. У нас все матчи классные. Возможно, нам легче будет — результат не так давить. Идешь в Минай — от нас требуют победы, с Олимпиком — тоже. Играть первым номером очень тяжело в чемпионате Украины. Надо иметь качественных футболистов. Матчи будут очень интересны. С Днепром-1 игра будет очень важна для всех, кто играл за Днепр", — приводит слова Костышина официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Колос — Олимпик вы можете на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.