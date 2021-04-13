Украина

Правый защитник Шахтера качественно отработал на своем фланге.

Двадцать первый тур украинской Премьер-лиги стал очередным текущем розыгрыше национального первенства, в котором в каждом поединке зрителям удалось лицезреть забитые мячи. При этом, некоторые из них, как, например, в исполнении футболистов черниговской Десны, были оформлены двумя эффектными ударами пяткой.

Однако, в противостоянии подопечных Александра Рябоконя против Александрии Владимира Шарана (4:1) так и не удалось узнать наиболее эффективного игрока отчетного тура, по данным статистической платформы InStat.

Десна — Александрия 4:1 Видео голов и обзор матча

Ближе все к данному званию подобрался атакующий полузащитник "северян" Андрей Тотовицкий, которому в достижении показателя в 347 баллов по специализированной системе помогли два забитых гола. При этом, комиссия УПЛ признала украинца лучшим футболистом в туре, а его наставника — лучшим тренером прошедшего уик-энда.

Всего на один балл, но таки сумел обогнать игрока черниговской Десны бразильский защитник донецкого Шахтера Додо, который в игре против Мариуполя ассистировал Жуниору Мораесу и Манору Соломону. Как итог, на счету правого защитника "горняков" оказались 348 рейтинговых очков.

Мариуполь — Шахтер 0:3 Видео голов и обзор матча

Что характерно, из оставшихся трех мест в категории топ-5 лучших футболистов тура, все позиции оказались за подопечными Луиша Каштру. Манор Соломон, с одним результативным ударом в активе, набрал 338 баллов, Маркос Антонио за 47 минут, проведенных на поле с выхода на замену, успел получить 336 очков, а Маркиньос Сиприано был отмечен 319 пунктами за свою активность на левом фланге.

Ближайшим футболистом киевского Динамо, которое в этом туре обыграло днепровский Днепр-1 (2:0), оказался Виталий Миколенко, на счету которого был один забитый гол в матче на Днепр-Арене, что позволило в итоге набрать 318 баллов.

Динамо — Днепр-1 2:0 Видео голов и обзор матча

Худший игрок тура, из числа футболистов, который провели игровое время в полном объеме, стал аргентинский полузащитник донецкого Олимпика Фабрисио Альваренга, который в игре против ковалевского Колоса (1:2) провалился при указании тренерского штаба сыграть в качестве правого защитника. Футболист привез пенальти в свои ворота, и не удержал Вадима Милько при подаче углового в заключительной фазе поединка.

Олимпик — Колос 1:2 Видео голов и обзор матча

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