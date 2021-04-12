Хавбек черниговского клуба удостоился престижного звания.
Андрей Тотовицкий, ФК Десна
12 апреля 2021, 12:34
Украинская Премьер-Лига объявила лучшего футболиста 21-го тура.
Данного звания удостоился полузащитник Десны Андрей Тотовицкий.
В матче против Александрии 28-летний футболист оформил дубль.
По итогам голосования, хавбек опередил нападающего Шахтера Жуниора Мораеса и защитника Динамо Виталия Миколенко.
В текущем сезоне во всех турнирах за "Десну" Тотовицкий провел 20 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна — Александрия (4:1).
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