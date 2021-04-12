Украина

Хавбек черниговского клуба удостоился престижного звания.

Украинская Премьер-Лига объявила лучшего футболиста 21-го тура.

Данного звания удостоился полузащитник Десны Андрей Тотовицкий.

В матче против Александрии 28-летний футболист оформил дубль.

По итогам голосования, хавбек опередил нападающего Шахтера Жуниора Мораеса и защитника Динамо Виталия Миколенко.

В текущем сезоне во всех турнирах за "Десну" Тотовицкий провел 20 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна — Александрия (4:1).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.