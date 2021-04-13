Украина

Гравець розповів про майбутній поєдинок.

Нападник полтавської Ворскли Владислав Кулач розповів про бомбардирські здобутки та прокоментував майбутній поєдинок проти луганської Зорі.

"Звісно, я знаю з ким змагаюся зараз у бомбардирській гонці. Утім, якщо відверто, то радію, перш за все, коли моя команда здобуває чергові три очки. Всі ж знають, що полтавський клуб славиться саме колективом. За рахунок нашого особливого духу, що панує в команді, ми й досягаємо успіху.

До кінця чемпіонату залишається вже зовсім мало часу, ми розуміємо, що в кожній наступній зустрічі потрібно буде витискати максимум із нашого потенціалу. Та й конкуренти за місце в єврокубковій зоні не скидають обертів".

"Наразі думками вже про матч із Зорею, з якою в нас завжди справжня заруба. У той же час, із нетерпінням чекаємо і цієї зустрічі, та й інших, як от: виїзд в гості до Колоса, потім – київське Динамо. Переконаний буде дуже непросто, але разом із тим цікаво.

Окремо хочу подякувати всім, хто за нас уболіває та навіть у період карантину приходить до воріт стадіону, аби підтримати команду. Так уже хочеться, аби вони повернулися, нарешті, на трибуни", — цитує Кулача прес-служба полтавців.

Нагадаємо, що Ворскла прийме Зорю у суботу, 17-го квітня. Початок гри — у 17:00.

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