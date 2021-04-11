Украина

Специалист рассказал о победе над Ингульцом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Ингульцом в рамках УПЛ (2:0).

"Есть игры, которые тяжело даются. Ингулец — такой соперник, который умеет играть в футбол, хоть и на бумаге мы — фавориты. Хочется всегда блестеть. Бывают хорошие игры, но плохой результат. С нашей стороны игра была не такая выразительная, но важен был результат.

В той ситуации, в которой находится Заря — в борьбе за третье место, нам нужно было обыграть соперника. Понимали, что игровой практики у некоторых футболистов Ингульца не было, как и у наших. Мы добились результата и этому рады".

"Есть моменты, которые можно улучшать. Даже в выигрышной игре можно найти вещи, которые не хочется видеть на поле. Мы все правильно сделали и добились результата. Не летаем в облаках, следующая игра лобовая.

Когда есть моменты мы забиваем. Не играли на удержание, забили торой мяч, могли и третий. Мы самокритичны, смотрим вперед, готовимся. Любая команда, играющая в УПЛ, заслуживает внимания и уважения", — сказал Скрипник на пресс-конференции.

Видео голов и обзор матча Заря — Ингулец можно смотреть на Football.ua.