Украина

Рефери назвал зарплату главы комитета арбитров.

Бывший арбитр УПЛ Иван Бондарь рассказал о зарплате главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и сравнил ее с гонораром простого арбитра чемпионата.

"Уже сколько лет муссируется вопрос по поводу повышения заработной платы. Лучи говорил: "Если кому-то не нравится – уходите. Мы в одной лодке, мы – одна семья, мы едим суп из одного котла". Только у кого-то суп наваристый, на хорошем мясе, бутерброд с красной или черной икрой, а кто-то не может туда даже кусочек мяса бросить. Сытый голодного не поймет. Он говорит про один котел, но кастрюли абсолютно разные.

Вопрос повышения зарплаты часто поднимался, руководитель себя так часто возвышал: "Я поднимаю этот вопрос везде, на заседаниях клубов УПЛ и первой лиги". Я знаю, что такого не было, единичный случай. Зачем ему ходатайствовать о нас? Он получает около полумиллиона гривен в месяц, это официальные данные фискальной службы Печерского района".

"Он за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года, ассистента арбитра УПЛ – за 4 года. Это я уже не беру арбитров первой и второй лиг. Он просто загнал арбитров в нищету, закрыл рот и ничего не дает сказать. Какой-то арбитр из Мариуполя или откуда, с U-19 написал заявление и прислал Лучи письмо, что его гонорар не может покрыть даже дорогу. Все, этот арбитр закончил.

Я стал арбитром УПЛ в 2013 году, никогда не слышал о взятках судьям, потому что мы зарабатывали приличные деньги на то время. 12 000 гривен было тогда, есть и сейчас. Тогда это было около 1 500 долларов, это гонорар за один матч. И проезд отдельно был. Плюс матч дублей, это было около 8 000 гривен. За месяц получалось от 3 до 5 тысяч долларов.

У Лучи свои интересы, чтобы ему каждый месяц капало на карточку, и он будет говорить на белое белое, а на черное черное. Арбитры загнаны в нищету. Мы едим из другого котла, не из его, не из общего", — рассказал Бондарь в интервью YouTube-каналу Sport Arena.

Отметим, что в УАФ сообщили, что не видят нарушений в действиях Лучано Лучи.

Ранее Иван Бондарь заявил, что итальянский специалист называл Украину банановой республикой, а президента Ингульца — свинопасом.

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