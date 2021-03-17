Украина

Руководители украинского футбола не намерены расследовать деятельность председателя судейского комитета.

После многочисленных обращений в УАФ Олимпика, который поддержали руководители других клубов, в том числе Динамо, Десны и Руха, Украинская ассоциация футбола решила расставить точки над "і".

"По публикациям в некоторых СМИ стало известно, что представители некоторых клубов УПЛ намерены обратиться в УАФ с просьбой рассмотреть якобы переписку главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в одном из закрытых чатов мессенджера Телеграм", – говорится на официальном телеграм-канале УАФ.

"В связи с этим сообщаем, что 19 октября 2020 года аналогичное обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря уже рассматривал комитет по этике и честной игре УАФ по поводу переписки в том же самом чате. В связи с этим было принято решение оставить обращение без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений. Причина — возможная переписка велась в приватном чате".

"Что касается обвинений в том, что Лучано Лучи занимает свою должность незаконно, то на момент его избрания действовал возрастной ценз 72 года и Лучано Лучи соответствовал требованиям. С 3 июня 2017 перевыборов не проводилось".

Напомним, что "война" президента Олимпика Гельзина и Лучи началась после спорных решений арбитров в матче между Олимпиком и Шахтером.

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