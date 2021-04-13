Украина

Словенец продолжает процесс реабилитации от травмы.

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич заявил, что постарается возобновиться до конца текущего сезона УПЛ.

"Никто не знает, сыграю я или нет. Сейчас все делаю, чтобы я вернулся до конца сезона, а что будет – не знаю.

Мы все работаем, чтобы я сыграл до конца сезона и чтобы в отпуск ушел здоровым. Все делаем, чтобы вернуться – не так чтоб быстрее, а чтобы не повторилось", — сообщил Вербич в интервью Футбол NEWS.

Напомним, Вербич получил травму мышц задней поверхности бедра еще в январе 2021 года. Точные сроки возвращения словенца на поле пока неизвестны.

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