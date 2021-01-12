Украина

Полузащитник Динамо вспомнил минувший год и поделился планами на нынешний.

Беньямин Вербич считает, что вторая половина 2020 года Динамо удалась, и надеется, что 2021 год тоже станет удачным.

"Первая половина 2020 года выдалась тяжелой из-за пандемии коронавируса, – цитирует Беньямина официальный сайт Динамо. – Однако, хоть и с трудностями, но задачу выполнили: заняли второе место и выиграли Кубок. А следующие полгода оказались удачными. Выиграли Суперкубок, пробились в Лигу чемпионов".

"Приход Луческу разбудил команду, тренер смог мотивировать нас, внушить веру в собственные силы. Мы доказали себе и болельщикам, что способны выступать в групповом турнире Лиги чемпионов и лидировать в чемпионате Украины".

Также Вербич рассказал о том, как провел отпуск: "Сначала с другом слетали на пару дней в Лиссабон, а потом — в Словению. Давно не виделся с мамой, папой, братом, двоюродными сестрами. Поскольку в Словении все закрыто из-за карантина, то все каникулы провел дома в кругу семьи".

Ранее сообщалось, что Динамо приступило к тренировкам после отпуска.

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