Украина

Андрей Шморгун рассказал о состоянии здоровья динамовцев.

Врач первой команды Динамо рассказал о проблемах со здоровьем Беньямина Вербича и Тудора Белуцэ, а также о восстановлении Александра Тымчика и Николая Шапаренко.

"На сегодняшний день проведены обследования двух футболистов, у которых были жалобы, – цитирует Андрея Шморгуна официальный сайт Динамо. – У Вербича МРТ выявила повреждение мышц задней поверхности бедра. При таком характере травмы восстановление занимает от двух до трех недель, но мы надеемся на минимальный срок".

"У Белуцэ рентген обнаружил начальную стрессовую фрактуру пятой плюсневой кости — изменение структуры кости под нагрузкой. Ему наложили лангету, которую он будет носить на протяжении шести недель и передвигаться на костылях. Дальше будем наблюдать за динамикой".

"Также некоторые игроки жалуются на определенные проблемы с мышцами и сухожилиями, но повреждений нет, поэтому это решается переводом на индивидуальные занятия или снижение нагрузки".

"Уже вернулись к работе в общей группе Тымчик и Шапаренко, но на полную силу они пока не работают".

В воскресенье, 24 января, Динамо проведет спарринг с национальной сборной Иордании.

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