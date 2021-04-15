Украина

Наставник черниговского клуба поддержал инициативу раннего завершения чемпионата Украины.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь рассказал о том, почему руководство "северян" поддержало инициативу завершить чемпионат Украины на неделю раньше, 9 мая.

"Десна поддержала эту инициативу УАФ. Я, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, закончил бы чемпионат еще раньше. 9 мая – нормально. А вот 1-го – было бы вообще идеальным вариантом. Можно было бы играть по два матча в неделю.

Нашу команду вирус, слава Богу, обходит. Но у других есть проблемы. И да, я считаю, что ситуация ухудшилась. Полстраны в красной зоне, мы в том числе. Зрителей на стадионах нет и не предвидится", — приводит слова Рябоконя программа ТаТоТаке.

Ранее наставник Десны прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами в своей команде.

После 21 матча Десна набрала 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Зари на два балла, но у луганчан есть игра в запасе.