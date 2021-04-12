Украинский специалист признан лучшим наставником завершившегося тура.
Александр Рябоконь, УПЛ
12 апреля 2021, 14:16
УПЛ на своем официальном сайте объявила лучшего тренера по итогам матчей 21-го тура украинской Премьер-лиги.
Награды удостоился украинский специалист Александр Рябоконь, который возглавляет черниговскую Десну.
В минувшем туре УПЛ Десна на своем поле разгромила Александрию со счетом 4:1. Благодаря этой победе "северяне" продолжают держаться в зоне еврокубков на следующий сезон. До Зари два очка, но у луганчан есть игра в запасе.
Рябоконь получил за матч с Александрией 4,6 балла из возможных 5.
Ранее стал известен лучший игрок 21-го тура чемпионата Украины.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.