Украина

Украинский специалист признан лучшим наставником завершившегося тура.

УПЛ на своем официальном сайте объявила лучшего тренера по итогам матчей 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Награды удостоился украинский специалист Александр Рябоконь, который возглавляет черниговскую Десну.

В минувшем туре УПЛ Десна на своем поле разгромила Александрию со счетом 4:1. Благодаря этой победе "северяне" продолжают держаться в зоне еврокубков на следующий сезон. До Зари два очка, но у луганчан есть игра в запасе.

Рябоконь получил за матч с Александрией 4,6 балла из возможных 5.

Ранее стал известен лучший игрок 21-го тура чемпионата Украины.

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