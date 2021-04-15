Украина

Лидер черниговского клуба избежал серьезной травмы.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал кадровую ситуацию перед матчем 22-го тура украинской Премьер-лиги против Миная.

В минувшем матче против Александрии (4:1) лидер команды Андрей Тотовицкий получил травму на последних секундах. СМИ предполагали, что травма может быть серьезной, но прогнозы не оправдались.

"У Тотовицкого повреждения задней поверхности бедра. Проблема есть. Ближайший матч против Миная он точно пропустит. А вот через тур со Львовом, надеемся, все же сыграет.

Кроме того, не все хорошо у замененного в конце матча с Александрией Калитвинцева. Его шансы сыграть с Минаем оцениваю как 50 на 50. А вот Тотовицкому даю три-четыре процента", — приводит слова Рябоконя программа ТаТоТаке.

Напомним, матч Минай — Десна состоится в субботу, 17 апреля, в 14:00 по киевскому времени. После 21 матча Десна набрала 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Зари на два балла, но у луганчан есть игра в запасе. Минай замыкает таблицу, имея в своем активе 15 очков.