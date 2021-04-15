Украина

Пришли плохие новости от медицинского штаба дончан.

Директор департамента медицины Шахтера Дмитрий Скибинский в интервью Shakhtar News рассказал о состоянии Исмаили и Евгения Коноплянки.

"На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он опять почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году.

Восстановление может занять от недели до нескольких недель. Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра. Все остальные на данный момент в общей группе".

Оба футболиста также пропустят важнейший матч своей команды против лидера текущего розыгрыша УПЛ — Динамо.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.