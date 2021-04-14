Украина

Хавбек киевского клуба прокомментировал предстоящий матч против "горняков".

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич поделился своими мыслями о предстоящем матче 22-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера.

"В команде хорошее настроение, потому что последние три игры мы здорово сыграли. Видно, что проделали много работы и это отображают результаты на поле.

Пока мы не чемпионы, поэтому должны максимально настроить себя на то, чтобы ими стать. Конечно, игра с Шахтером очень важна", — сказал Вербич в интервью ТК Футбол 1/2/3.

После 21 тура Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 52 очка и опережая Шахтер на семь баллов. Позади "горняков" луганская Заря, у которой 38 очков и игра в запасе.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится в субботу, 17 апреля, в 19:30 по киевскому времени.