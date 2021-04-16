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Football.ua представляет анонс матча 22-го тура УПЛ между Львовом и Александрией.

В 22-м туре украинской Премьер-лиги Львов на своем поле примет Александрию.

ПФК Львов — Александрия

Пятница, 16 апреля, 17:00, Львов, стадион Арена-Львов. Арбитр — Алексей Деревинский (Киев). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

22-й тур чемпионата Украины начнется во Львове, где одноименная команда примет Александрию, которая после минувшего 21-го тура УПЛ практически лишилась всех шансов на попадание в еврокубковую зону на следующий сезон.

Обе команды проводят далеко не лучшие своим кампании, особенно во второй половине чемпионата. Зимой казалось, что Львов будет спокойно находится в середине турнирной таблицы, а Александрия традиционно, как она нас приучила в последние годы, поборется за зону еврокубков, а может и за бронзовые награды. Однако сейчас ситуация поменялась, причем кардинально.

Подопечные Анатолия Бессмертного провели семь матчей после зимнего перерыва и в них смогли добыть только шесть очков за две победы, а остальные пять заканчивались для львовян поражениями. Все это негативно сказалось на турнирном положении Львова, который умудрился опуститься на предпоследнее место и имеет столько же очков, сколько у последней команды УПЛ — Миная. Однако у них есть игра в запасе. Тем не менее, чтобы не усугублять ситуацию и не рисковать вылетом с элиты украинского футбола, львовянам нужно срочно вернуться на победный путь и брать по три очка.

Если говорить о команде Владимира Шарана, то ситуация у Александрии похожая на львовскую. Она провальная, но не с точки зрения вылета с чемпионата, а с точки зрения борьбы за еврокубки. Зимой команда была близка к тройке УПЛ и планировала сражаться до последнего с Ворсклой, Десной и Зарей, однако в последних шести матчах была добыта лишь одна победа, а четыре встречи были проиграны, причем три подряд. Все это откинуло Александрию на седьмое место и теперь ей до четвертого места, где находится сейчас Десна, которая обыграла александрийцев в прошлом туре со счетом 4:1, не хватает уже 10 очков. До пятой строчки, где располагаетя Ворскла — 8 баллов, так что перспективы команды Шарана на Европу выглядят все более туманными.

Если вспоминать матч первого круга, то тогда сильнее оказалась Александрия, одержавшая минимальную победу над Львовом со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Максим Третьяков, который реализовал пенальти.

Если же говорить о составах команд, то у Львова главной потерей будет дисквалифицированный форвард Фране Чиряк, который отдал в этом сезоне шесть голевых передач. Главным кандидатом на его замену является Алексей Довгий — кстате бывший игрок Александрии.

Команда Шарана надеется, что их лидер Кирилл Ковалец, который восстановился после травмы и даже отыграл 60 минут матча против Десны. Его присутствие на поле очень важно для команды, что мы могли видеть в прошлом туре.

Интересные факты:

- Команды встречались между собой 9 раз в УПЛ: 3 победы Александрии, 2 победы Львова, 4 ничьи.

- Львов пропускает в десяти матчах подряд — за 10 игр команда пропустила 25 голов. Всего львовяне пропустили 46 мячей — больше всех в чемпионате Украины.

- Александрия не может выиграть на протяжении трех матчей подряд, в которых она проиграла.

- У обоих лучших бомбардиров клуба — Артема Ситало и Алваро Тавареша — по четыре забитых мяча.