Украина

Аргентинец теперь будет выступать в Украине.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Лаутаро.

Соглашение было оформлено в конце прошлой недели. Лаутаро присоединился к львовянам на правах свободного агента.

Отметим, что известные в прошлом футболисты Клаудио Лопес, Рубен Соса и Иван Саморано высказали положительные отзывы о Лаутаро.

На родине игрок имеет опыт выступлений за Кильмес и Сантамарину.

Футболист уже дебютировал за молодежку Львова в матче против Ворсклы. До конца текущего сезона он будет поддерживать форму в команде U-21.

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