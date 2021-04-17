Украина

Главный тренер минайцев дал комментарий после матча с Десной.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Минай совершил сенсацию, одержав уверенную победу над Десной.

Главный тренер минайцев Николай Цымбал прокомментировал игру своей команды.

"Очень важная для нас победа. Мы сейчас находимся в тяжелом положении, поэтому для победы в сегодняшнем матче мы отдали все силы на футбольном поле. Ребята большие молодцы, очень старались и заслужили эту победу.

Десна — одна из лучших команд в Украине, которая использует свои стандарты. В начале игры нас Десна несколько раз простила. Но я считаю, что мы заслужили этот фарт своей работой на тренировках. Каждый футболист сегодня отдался на все 100 процентов.

Мы еще живы. Артем Милевский вчера на стриме с Денисовым сказал, что не спешите нас хоронить. Я считаю, что в точку процитировал всем известную песню", — сказал Цимбал телеканалу Футбол 1.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Минай — Десна вы можете на Football.ua.