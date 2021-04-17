Украина

Подопечные Луиша Каштру мало угрожали воротам соперника.

Шахтер минимально уступил Динамо в Киеве в рамках центрального поединка тура, что приблизило киевлян к чемпионскому титулу.

Подопечные Луиша Каштру пробили по воротам соперника два раза и только один удар угодили в створ ворот. У киевлян, в свою очередь, пять ударов, из которых два пришлись в цель.

Что касается контроля мяча, то "горняки" немного обошли своего соперника — 55% на 45%.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Шахтер — Динамо.