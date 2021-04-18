Украина

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

У подопечных Мирчи Луческу, перед ключевой игрой против действующего чемпиона Украины, на руках были все карты, а отрыв величиной в семь очков мог позволять киевскому Динамо думать даже о тактическом поражении в глобальной стратегии успеха. Однако, румынский наставник собрал свою команду, и она в очередной раз в предельно прагматичном стиле оставила принципиального соперника не у дел. Как итог, уже в следующем туре мы имеем возможность досрочно получить нового чемпиона Украины.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо Киев в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,0. Игра Шахтера в атаке в отчетной игре — мрак, но приятнее всего от этого факта было голкиперу Динамо. Бущана соперники не тревожили, поэтому его работой было лишь грамотное управление двумя линиями обороны в концовке поединка.

Томаш Кендзера — 6,5. Поляк на своем фланге противостоял главной угрозе соперников образца последних поединков — Соломону, и поначалу достаточно тяжело справлялся с опекой израильтянина. Однако, Кендзера довольно быстро влился в темп перемещения оппонентов в своей зоне, и в дальнейшем продемонстрировал уверенный, исключительно заточенный на оборону, футбол.

Илья Забарный — Денис Попов — 7,0. Связка в центре обороны Динамо в этой игре смотрелась очень подвижной и грамотно выбирала позиции для перехвата фланговых передач соперников. Украинцы вывели из игры партнера по национальной сборной, Мораеса, в начальной стадии матча, да и в концовке успевали в большинстве эпизодов. И вновь, без активной "помощи" со стороны дончан, подобный легкий для этой пары сценарий было бы проблематично реализовать.

Виталий Миколенко — 6,5. У левого защитника киевлян задача была поинтереснее — у него на фланге орудовал Додо, и вот за этим бразильцем Шахтера в этой игре нужен был особый присмотр. Миколенко справился с этой задачей в большинстве предлагаемых соперником ситуаций, поэтому вполне может считать, что фланговая дуэль осталась за ним.

Владимир Шепелев — 6,0. Перед началом поединка для Луческу ключевой головной болью был поиск замены для дисквалифицированного Сергея Сидорчука, поэтому румынский специалист сыграл в наиболее надежный вариант — выпустил Андриевского, и приставил к нему Шепелева, дабы укрепить экспериментальную конструкцию. Владимир со своей базовой задачей справился, но особой активности не проявлял. Спокойный матч в его исполнении, а сравнительно невысокая оценка тут скорее обусловлена второстепенной ролью.

Александр Андриевский — 7,5. Опорного полузащитника Динамо вполне можно считать героем матча не только потому, что на его счету оказался заработанный пенальти, но также и по той причине, что ему удалось действительно удивить своей игрой в этот вечер. Доверие тренерского штаба оправдалось даже больше, чем на то был изначальный расчет, а уверенная игра в обороне сопровождалась еще и редкими, но очень уместными действиями на чужой половине по ходу первого тайма.

Александр Караваев — 6,5. Динамо делало явный акцент на атаки через правый фланг, поэтому на Караваева пришелся дополнительный объем работы по организации передач внутрь чужой штрафной. Нельзя сказать, что действия Александра вызывали какой-то восторг — соперник прекрасно знал, к чему нужно быть готовым, однако дополнительно напрягать Бондаря и Матвиенко Караваев был всегда готов.

Виталий Буяльский — 6,0. А вот атакующему полузащитнику "бело-синих" в этой игре не повезло — соперники разобрали его игру на мельчайшие детали, и практически ничего не дали показать на своей половине поля. Буяльский искал пространство у чужой штрафной, но куда эффективнее смотрелся в действиях на оборону, вместе с остальными партнерами.

Карлос Де Пена — 7,0. Уругваец в очередной раз подтвердил результативным ударом свою важность для команды, пусть и отличиться голом удалось лишь благодаря пенальти. Де Пена был хорош в тех эпизодах, когда получал мяч, что случалось не так уж и часто, а его замена в конце матча была больше продиктована сменой стиля обороны команды Луческу.

Артем Беседин — 7,0. Форвард Динамо в очередной раз проделал огромный объем беговой работы, но остался практически без реальных голевых шансов. При этом, Беседин еще в первом тайме повозил своих соперников, заставляя их получать предупреждения. Оборона Шахтера, и это было заметно, опасалась моментов с передачами себе за спину, а заслуга в этом лежит исключительно на плечах нападающего киевлян.

Жерсон Родригес — 6,5. Люксембуржец сменил Де Пену, так как Луческу понадобился футболист не просто с хорошими скоростными данными, но еще и такой, который может сковывать перемещения соперников своим прессингом. К слову, Родригес почти доборолся внутри своей штрафной до того, что чуть не привез пенальти на Мораесе, однако даже VAR рекомендовал этот эпизод заиграть.

Николай Шапаренко — 6,0. Украинец появился на поле в один временной слот с Родригесом, но был куда менее заметным на поле, нежели партнер по команде. Перемещения Шапаренко были направлены на оборонительные действия, поэтому увидеть его в атаке нам так и не удалось.

Виктор Цыганков, Денис Гармаш — даже парой своих последних замен Луческу все равно продолжил спонсировать свежими силами атакующую линию своей команды. Цыганков и Гармаш не особо получали возможность показывать свои навыки на чужой половине, но своими перемещениями закрыли Шахтеру возможность контролировать мяч в позиционной атаке.