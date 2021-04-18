Украина

Фулбек Динамо высказался о победе над Шахтером в матче чемпионата Украины.

Динамо минимально обыграло Шахтер в рамках центрального поединка 22-го тура украинской Премьер-лиги, что буквально вплотную приблизило столичный клуб к чемпионскому титулу и практически лишило "горняков" шансов догнать коллектив Мирчи Луческу в турнирной таблице.

Крайний защитник "бело-синих" Виталий Миколенко поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Нам нужна еще одна победа. Нужно выиграть хотя бы одну игру из четырех. Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство".

"У нас впереди еще кубковая игра. Уже завтра будем готовиться к игре с Агробизнесом, а дальше уже думать про Ингулец. Будем выходить на игру с тем же настроем, ведь за победу над Ингульцом дадут такие же три очка, что и за сегодняшнюю".

"Мистер сказал нам, чтобы мы порадовались сегодня, а завтра уже начнем подготовку. Кубок – это тоже важный для нас трофей".

"Перспективы оформить требл на внутренней арене? Постараемся воплотить в жизнь эту цель", — приводит слова Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо Киев вы можете на Football.ua.