Украина

Наставник донецкого клуба считает себя готовым к любому развитию событий в вопросе его будущего.

Динамо минимально обыграло Шахтер в рамках центрального поединка 22-го тура украинской Премьер-лиги, что буквально вплотную приблизило столичный клуб к чемпионскому титулу и практически лишило "горняков" шансов догнать коллектив Мирчи Луческу в турнирной таблице.

На послематчевой пресс-конференции главному тренеру "горняков" Луишу Каштру задали вопрос касательно возможной отставки из-за провального сезона.

"Я готов ко всему. Моя жизнь всегда была построена на работе. Я ушел из дома в 17 лет и никогда уже не возвращался. Тот, кто проработал в жизни так, как я, не боится ничего. Так что я готов ко всему", — заявил португальский специалист.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо Киев вы можете на Football.ua.