Украина

Наставник Мариуполя подвел итог противостоянию его команды против Олимпика.

Одна из вариаций дерби Донецкой области составляла воскресную программу событий 22-го тура украинской Премьер-лиги. Мариуполь и донецкий Олимпик в Харькове показали высокий уровень сопротивления, обменялись голами, однако сильнейшего в своей паре так и не смогли определить (1:1).

Мариуполь — Олимпик 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению встречи, главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич в интервью телеканалу Футбол прокомментировал результат данного поединка в контексте выступлений его команды в концовке сезона.

"Тяжело по горячим следам дать анализ. Возможно футболисты подумали, что все будет легко. Может быть из-за того, что у соперника затяжная серия поражений.

Будем разговаривать с командой, будем задавать вопросы. Так не может быть. Самое главное, что мы отошли от своего направления, особенно в игре с мячом — начали делать 5-6 касаний никому не нужных, когда нужно было играть в 1-2.

Все отскоки и рикошеты почему-то падали в ноги сопернику. Так бывает, хотя, конечно, это не оправдание. Надо иначе реагировать на забитые мячи свои или чужие.

Почему мы домашние матчи играем в Харькове? Потому что здесь самое лучшее поле. Я вообще не помню такого футбола в Украине, чтобы такие поля были. Как можно демонстрировать футбол, если в Украине три нормальных поля? Это невозможно", — подытожил украинский специалист.

В следующем туре Мариуполь проведет очередной "домашний" поединок на ОСК Металлист, сыграв против львовского Руха.