Украина

Наставник Ингульца прокомментировал безголевой "мир" между его командой и Рухом.

Стартовым поединком воскресной части 22-го тура украинской Премьер-лиги стало противостояние прошлогодних участников Первой лиги — петровского Ингульца и львовского Руха. К сожалению, команды, несмотря на высокий уровень спортивной борьбы, так и не сумели прийти к забитым мячам, в очередной раз в своей истории расписав мировую (0:0).

Ингулец — Рух 0:0 Обзор матча УПЛ

Главный тренер "козаков" Сергей Лавриненко прокомментировал игру своих подопечных в отчетной встрече в рамках послематчевого интервью.

"Мы ожидали, что игра будет именно такой — достаточно сложно. Перед ее началом мы столкнулись с трудностями в подборе состава, потому что в срочном порядке латали дыры, и выходили из того потенциала, который был нам доступен. Поэтому, сам результат — набранное очко — для нас сейчас очень важно, так как мы играли против прямого конкурента.

Рух, также, как и мы, пытается решить задачу о сохранении места в УПЛ. У нас был небольшой перевес по набранным очкам — мы его сохранили, по этому моменту мы справились с этой частью задачи.

Сама же игра была очень тяжелой. Где-то Фортуна была на нашей стороне: соперник не забил пенальти. А так… Мало что хочется говорить по горячим следам. Нужно спокойно посмотреть, проанализировать, сделать правильные выводы, и двигаться дальше.

Любой положительный результат нам выгоден. Раньше были игры, где мы показывали очень хороший футбол, но не достигали набранных очков. Сегодня был как раз тот случай, когда игра не получилась, но на характере сумели добиться ничьей.

Думаю, что мало кто ожидал подобных результатов в этом туре. Это показывает конкурентоспособность в нашем футболе. Много лет наши гранды: Шахтер и Динамо, заходили на матчи с той мыслью, что все знали, как они сыграют. Сейчас лидеры проигрывают явным андердогам. Это — интрига, а, значит, и интерес для зрителей. Никто не может предугадать конечную позицию каждой из команд. Кроме Динамо — там десять очков отрыва.

Однако, я не соглашусь, что у киевлян не будет мотивации на игру против нас. Это — нонсенс! Как можно не быть мотивированным, если, обыгрывая нас, они становятся чемпионом досрочно? Что еще нужно? Они не будут оттягивать момент, и захотят после игры с нами уже повесить себе медали. Мы, со своей стороны, постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы набирать очки в каждой игре", — подытожил украинский специалист.

В следующем туре петровский Ингулец сыграет на НСК Олимпийский против киевского Динамо.