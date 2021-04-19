Украина

Полузащитник Днепра-1 доволен результатом матча 22-го тура чемпионата Украины.

Даниил Игнатенко рад, что ничья с Колосом позволила Днепру-1 догнать Александрию.

"Нам пришлось играть в немного необычной схеме из-за отсутствия Пихаленка, – цитирует полузащитника официальный сайт Днепра-1. – Он — мозг команды, и одной острой передачей может вскрыть оборону соперника".

"Для меня игра с одним "опорником" не является новинкой, порой мне так даже легче — я вижу все поле. Хотелось создать больше моментов у ворот соперника, но и у своих ворот особо развернуться Колосу не дали. В целом считаю результат закономерным".

"В оставшихся матчах сезона будем стараться достойно представить имя своего клуба, а главная мотивация — обойти Александрию, которую мы сейчас догнали, и финишировать в верхней части турнирной таблицы".

После 22-го тура Днепр-1 занимает восьмое место в турнирной таблице, уступая Александрии по разнице забитых и пропущенных мячей, набрав по 26 очков.