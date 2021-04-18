Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Колос на своем поле поделил очки с Днепром-1. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команда из Ковалевки открыла счет в матче в середине первого тайма усилиями Милько, а перед самым перерывом отметился Чуже, сравняв цифры на табло.

Видео голов и обзор матча:

Видео на YouTube:

Колос — Днепр-1 1:1

Голы: Милько 27 — Чуже 43

Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Новак, Петров — Милько, Кравченко, Чурко - Богданов, Костышин (Смирный, 72) — Лысенко (Антюх, 85).

Днепр-1: Юрчук — Логинов (Сваток, 58), Дуглас, Тейлор, Цуриков (Булеца, 65) — Игнатенко, Назаренко (Батагов, 65), Когут, Дубинчак — Хобленко (Ярмолюк, 90), Чуже.

Предупреждения: Лысенко, 62, Чурко, 67, Золотов, 70, Гавриш, 86 - Игнатенко, 75.